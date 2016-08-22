Барнаул, 22 августа, 2016, 07:31 — ИА Регнум. Барнаулец убил соседскую лошадь якобы, из-за того, что она зашла на его приусадебный участок. Подробности сообщают «Наши новости».

видеокадр программы «Наши новости» Трехлетка-жеребец по кличке Север, в которого сосед всадил «пару пулек» погиб, несмотря на усилия ветеринаров

Жеребец по кличке Север и его владелица Полина вместе были постоянно: девушка с детства общается с лошадьми и мечтает лечить больных детей при помощи иппотерапии. Для этого она поступила в медицинский университет и учила коня быть добрым и послушным. Но планы разрушил сосед.

В тот день коннозаводчики привязали животных и уехали за кормом. А когда вернулись — Север стоял отвязанным и весь в крови.

видеокадр программы «Наши новости» Трехлетка-жеребец по кличке Север, в которого сосед всадил «пару пулек»

«Услышала, как сосед кричит, мол — наши лошади ему надоели. Я подошла узнать, что случилось. И последовало его циничное высказывание о том, что он всадил в лошадь пару пулек», — поясняет Полина.

видеокадр программы «Наши новости» Полина — владелица жеребца по кличке Север, которого расстрелял сосед из пневматики

«Пара пулек» при обследовании оказалась шестью ранениями. Стрелял мужчина из пневматического оружия но, несмотря на все усилия ветеринаров, помочь животному не смогли. Мужчина, дом которого отгорожен забором от конюшни, утверждал, что конь отвязался, пробрался к нему в огород и вытоптал весь урожай.

видеокадр программы «Наши новости» Барнаулец, который расстрелял из пневматики соседскую лошадь

«Картошку, тыкву вытоптал. Минут 40 выгонял — выгнать не мог. У меня умысла никакого не было, что-то с ней сотворять. Мне просто надо было его выгнать», — пояснил «НН» сам стрелок. Он так и не смог ответить, почему решил выгонять лошадь при помощи оружия.

Полиция уже осмотрела место происшествия и возбудила уголовное дело по статье «Стрельба из оружия не в отведенных для этого местах». «Эта статья предусматривает достаточно серьезный штраф вплоть до 50 тыс. рублей. В настоящее время оружие, из которого стреляли, конфисковано», — пояснила начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Алтайскому краю Светлана Ляпунова.

видеокадр программы «Наши новости» Трехлетка-жеребец по кличке Север со своей хозяйкой Полиной

Сейчас полицейские проводят серию экспертиз и уточняют сумму причиненного ущерба. После всех проверок, возможно, будет возбуждено и уголовное дело.