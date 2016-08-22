Пхеньян, 22 августа, 2016, 07:11 — ИА Регнум. Власти Северной Кореи в ответ на агрессию со стороны Южной Кореи и США готовы применить ядерное оружие. Учения Ulchi Freedom Guardian, совместно проводимые этими странами, являются грубой провокацией. Соответствующее заявление опубликовал представитель Комитета Северной Кореи по мирному объединению родины (КМОР).

The Official CTBTO Photostream Ядерная угроза

Отмечается, что совместные манёвры начинаются 22 августа. Северокорейские власти оценивают их как провокационные и направленные против Пхеньяна, а именно — как подготовку к вторжению на территорию Северной Кореи.

В заявлении говорится, что Вашингтон должен изменить свою враждебность по отношению к Пхеньяну, выражающуюся в давлении и в санкциях. Кроме того, США, по мнению автора заявления, следует «отказаться от демонстрации силы, в том числе проведения маневров Ulchi Freedom Guardian». Эти же требования адресованы Сеулу, ведь «политическая и военная сила Северной Кореи растёт изо дня в день».

Если США и Южная Корея не примут к сведению реакцию Пхеньяна на агрессивные учения, Северная Корея «сорвёт провокации и угрозы со стороны США и Южной Кореи с помощью национального ядерного потенциала сдерживания, который совершенствуется благодаря единым усилиям армии и народа».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 августа вооруженные силы Южной Кореи провели крупнейшие артиллерийские учения на границе с Северной Кореей: 300 артиллерийских систем, развёрнутых более чем десятком подразделений на границе с северным соседом, открыли одновременный огонь.

Напомним, Северная Корея впервые заявила о создании собственного ядерного оружия в 2005 году, а уже в 2006 году Пхеньян объявил, что осуществил первый ядерный взрыв. В декабре 2015 года глава Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о наличии у страны водородной бомбы.