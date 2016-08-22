Бангкок, 22 августа, 2016, 06:45 — ИА Регнум. В столице Таиланда создается специальный отряд по отлову ловцов покемонов. Команда из 50 сотрудников, вооруженная телефонами и воздушными шарами с изображениями покемонов, отправиться патрулировать десять главных улиц Бангкока с целью сокращения несчастных случаев, вызванных действиями увлеченных игроков. Об этом в понедельник, 22 августа, сообщает Bangkok Post.

bangkokpost.com Полицейские Бангкока готовы к отлову игроков Pokemon Go

Как пояснил изданию начальник городской полиции Санит Махатаворн, целью операции является обезопасить центральные улицы столицы с наиболее интенсивным движением автотранспорта от игроков Pokemon Go. Полицейские будут фиксировать игроков на камеры мобильных телефонов, после чего им будет выписан штраф на сумму до тысячи бат (чуть менее двух тысяч рублей) в том случае, если они своим поведением создали опасную ситуацию.

По данным полиции, в городе участились случаи ДТП, вызванных ловцами покемонов. Игроки ведут себя неадекватно: бросаются под машины, перебегают дорогу в неположенном месте или на запрещающий сигнал светофора. Аналогичное поведение отличает и игроков-водителей автотранспорта, которые не раз демонстрировали неосторожное вождение во время игры.

Напомним, игра Pokemon Go была выпущена всего полтора месяца назад, 5 июля, и уже свела с ума миллионы владельцев мобильных гаджетов. С целью «поимки покемона» игрок должен передвигаться в реальном пространстве с включенной камерой. Часто внимания ловцов не хватает для того, чтобы соблюдать элементарные правила безопасности.