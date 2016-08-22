Рио-де-Жанейро, Бразилия, 22 августа, 2016, 06:43 — ИА Регнум. Новая волна критики со стороны китайских спортсменов и жителей КНР обрушилась в адрес оргкомитета Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. На этот раз скандал произошел во время награждения женской сборной Китая по волейболу.

CristianFerronato Олимпиада в Рио-де-Жанейро

В самом начале Олимпиады в Рио Генконсульство КНР обратилось к организатором с требованием немедленно прекратить использование неверного флага страны во время церемоний награждений китайских атлетов.

Граждане КНР обратили внимание на неверный флаг во время одной из первых церемоний награждения атлетов еще 7 августа. Зрители заметили, что 4 маленькие звезды находятся на неверном расстоянии между собой и друг другом, кроме того, звезды на демонстрировавшемся флаге были расположены параллельно, а не под необходимым градусом.

Тогда оргкомитет принес официальные извинения китайской стороне, однако ситуация повторилась вновь: во время церемонии награждения китайских волейболисток под звуки гимна КНР поднимали флаг несуществующей страны.

Сразу после церемонии награждения китайский консул в Рио-де-Жанейро Сун Ян, подал официальную жалобу и высказал резкое недовольство в связи с повторением инцидента.

Граждане КНР выступили с резкой критикой в адрес организаторов Олимпиады в Рио, считая, что организация данных игр была одной из самых худших в современной истории, пишет «Чжунго синьвэнь».

Сборная Китая завершила свое выступление на ОИ-2016, занимая 3 строчку в медальном зачете с 26 золотыми, 18 серебряными и 26 бронзовыми медалями.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 21 августа китайские волейболистки одержали победу в олимпийском турнире. В финальном матче женская волейбольная сборная из КНР одолела сборную Сербии со счетом 3−1.