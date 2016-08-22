Петропавловск-Камчатский, 22 августа, 2016, 06:33 — ИА Регнум. Около девяти тысяч человек собрал на минувших выходных, 20−21 августа, традиционный праздник на Камчатке День вулкана, который начался у подножия действующего вулкана Авачинский. Исполин который также входит в группу так называемых «домашних» вулканов — их видно из крупнейших городов региона.

камчатка.рф Мастер-классы по йоге на Дне вулкана

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«Авача» — традиционное место встречи любителей подъема на вулкан. Несмотря на пасмурную погоду в субботу, во время праздника, на подъем вышли чуть более тысячи человек. Вверх они шли около двух километров. Причем, в массовом восхождении участвовали и дети, и взрослые. Самый быстрый из туристов дошел до кратера исполина за два часа. Большинство же поднималось дольше. У кого-то путь занял 6−8 часов — всё зависит от уровня физической подготовки.

Кроме того, на Авачинском прошли и состязания среди профессиональных спортсменов — Кубок России по скайраннингу собрал гостей Санкт-Петербурга, Иркутска, Свердловской и Челябинской областей, Приморского края.

«Во время скоростного восхождения рекордов не было. Самому взрослому участнику гонки — 63 года, самому юному — 14 лет. Лидером стал известный камчатский спортсмен Константин Игнатьев. Всю дистанцию он преодолел за 1 час 23 минуты», — рассказали корреспонденту ИА REGNUM в оргкомитете.

Также прошли и соревнования «вертикальный километра». На этот раз финиш был не на вершине, а на «воротнике» вулкана, с перепадом высоты в 1000 м. Первым среди мужчин стал Виталий Чернов из Иркутска с результатом 40 минут. Рекорд трассы, установленный им же в 2014 году, составляет 38 минут. Среди женщин первой вновь стала Екатерина Осичкина с рекордным временем — 47 минут. Спортсменка на 2 минуты улучшила свой же результат.

21 августа праздник продолжился на Козельском вулкане. Здесь случилось небольшое происшествия — во время полета одного из парапланеристов унесло ветров далеко от лагеря. Как рассказали корреспонденту ИА REGNUM в МЧС региона, молодого парня искали несколько часов, но он самостоятельно вернулся в лагерь, но уже пешком. «Медицинская помощь ему не потребовалась», — сказали спасатели.

Во время праздника на Козельском были мастер-классы по йоге, зумба-фитнессу, скай-джампингу, бит-боксу, современным танцевальным направлениям. Прошли показательные выступления спортсменов Клуба боевых смешанных единоборств «Медведь», открытые уроки по самообороне.

В «Городе мастеров» каждый мог понаблюдать за работой резчика по дереву, стеклодува, мастеров бисероплетения. На склонах вулкана прошли соревнования по вертикальному заезду «Motor hill climb».

Праздник День вулкана прошел на Камчатке в седьмой раз.