Киев, 22 августа, 2016, 01:17 — ИА Регнум. Фракция «Народный фронт» проинспектировала ведущиеся на украинско-российской границе строительные работы и потребовала увеличения финансирования проекта «Европейский вал», в рамках которого Украина строит стену вдоль границы с Россией. Ни одно правительство до кабмина Арсения Яценюка не занималось так тщательно обустройством границы, сообщает пресс-служба «Народного фронта» на своем официальном сайте.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Межа

Первый заместитель председателя фракции Андрей Тетерев вместе с группой народных депутатов побывал на месте возведения стены и ознакомился с ходом строительных работ. Увиденное в целом удовлетворило депутатов. «То, что я сегодня увидел, то объем работ, выполненный, он отвечает национальным интересам страны», — заявил Тетерев. По словам депутата, раньше в районе границы было «чистое поле, через которое на Украину беспрепятственно могли попадать российские контрабандисты и диверсанты».

Однако депутатам еще есть над чем работать, поскольку в настоящее время финансирование проекта «Европейский вал» стало значительно меньше. «Мы будем лоббировать продолжение выделения средств на обустройство границы, контролировать их использование, — уверяет Тетерев, — чтобы они правильно расходовались и чтобы это приносило пользу нашей стране».

По мнению депутатов, возведение забора с наблюдательными башнями на границе с Россией требует не только увеличения финансирования, но и решения ряда законодательных вопросов.

Депутаты выразили надежду на то, что они идут в правильном направлении и смогут обустроить государственную границу так, как это должно быть в независимой стране.