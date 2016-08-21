Тамбов, 21 августа, 2016, 22:03 — ИА Регнум. В третий день на фестиваль «Чернозём», который проходил в Тамбове рядом с Татарским валом, обрушился ураган, который повредил сцену. Как передает корреспондент ИА REGNUM, группа «Княzz» не завершила свое выступление, а зрителей в спешке эвакуировали от сцены.

Олег Лазарев (vk.com/mr_puh) Гроза помешала выступлению групп «Княzz» и «Чайф» на фестивале «Чернозём» в Тамбове

Конструкции сцены повредил сильный ветер, поэтому оставаться рядом с ней было небезопасно. Ураган не только напугал зрителей, но и оставил их без двух хэдлайнеров фестиваля: группа «Княzz» успела сыграть всего несколько песен, а выступление группы «Чайф», которая должна была завершать трехдневную программу опен-эйра, так и не состоялось. Владельцам торговых точек пришлось просить помощи у зрителей, чтобы удержать палатки, однако некоторые шатры, как и большую часть палаточного лагеря, снесло порывами ветра. После грозы гости фестиваля начали разъезжаться по домам, но сначала им пришлось отстоять в пробке на выезде с территории.

По данным организаторов, несколько человек получили легкие травмы, пострадавшим оперативно была оказана медицинская помощь. Погибших нет.

Как уже сообщало ИА REGNUM, рок-фестиваль «Чернозём-2016» проходил в Тамбове с 19 по 21 августа. За три планировалось выступление 18 российских групп, но одна из них так и не вышла на сцену, а выступление еще одной прервалось из-за грозы.