Москва, 21 августа, 2016, 21:47 — ИА Регнум. Три легковых автомобиля столкнулись на Большом Каменном мосту в Москве. Об этом «Агентству Москва» сообщили в пресс-службе столичного ГИБДД.

See-ming Lee Автомобильная авария

По предварительным данным, в результате инцидента пострадал один человек (водитель транспортного средства).

«В центре Москвы на Большом Каменном мосту произошло дорожно-транспортное происшествие, — сказал источник. — Столкнулись 3 легковых автомобиля: Subaru, Skoda и Opel».

Причины аварии пока неизвестны.