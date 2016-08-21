Москва, 21 августа, 2016, 21:31 — ИА Регнум. Британская газета The Sun заклеймила лидера лейбористской партии Джереми Корбина как «негодного политика и пацифиста» после того, как он отказался отвечать на вопрос, будет ли он защищать страну-члена НАТО, если на ту нападет Россия.

Portal PBH Британский флаг

«Один из пэров лейбористской партии, экс-командующий королевским ВМФ лорд Уэст, гневно заявил, что позиция Корбина поставит миллионы людей под угрозу, поскольку позволит такому тирану, как Путин чувствовать себя увереннее в принятии решения о наступлении, — сообщает таблоид в материале с бьющим в глаз читателя заголовком «На чьей он вообще стороне?»

«Он» — это Корбин, естественно.

«Ветеран-социалист несет банальности, лишь бы собрать побольше голосов на будущих выборах, — цитирует таблоид Уэста. — Корбин не имеет права возглавить нацию, потому что это приведет к войне. Так всегда бывает, если не дать отпор хулиганам».

Судя по высказываниям г-на Уэста, он пристально следит за тем, что говорит Владимир Путин: его «если драка неизбежна, надо бить первым» находит отражение в речах британского экс-военного, хотя и в несколько видоизмененном виде.

«Я не хочу открывать военные действия, если их можно избежать. Если в них нет необходимости, — ответил Корбин своему оппоненту, заявивший, что все можно решить демократическим путем. Он считает, что нельзя допустить наращивания военной мощи страны, потому что это приведет к созданию невероятно опасной ситуации», — отмечает таблоид.