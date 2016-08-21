Рио-де-Жанейро, Бразилия, 21 августа, 2016, 20:54 — ИА Регнум. Российский борец вольного стиля, уроженец Южной Осетии, Сослан Рамонов, выступающий в весовой категории до 65 кг, завоевал золотую медаль на Олимпийских играх-2016 в Рио-де-Жанейро. В финальном сражении спортсмен из РФ оказался сильнее представителя Азербайджана Тогрула Асгарова.

MatthiasKabel Борьба

Таким образом, копилка сборной России на Олимпиаде в Рио пополнилась 19-й медалью наивысшего достоинства. Команда занимает четвертое место в общекомандном зачете (19 золотых, 18 серебряных и 19 бронзовых).

ОИ-2016. Вольная борьба. Мужчины.

Сослан Рамонов (Россия) — Тогрул Асгаров (Азербайджан) — 11:0.

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