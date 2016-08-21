Москва, 21 августа, 2016, 20:31 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Спартак» (Москва) на своем поле переиграл «Краснодар» в матче четвертого тура чемпионата России. Встреча, прошедшая 21 августа на стадионе «Спартак» в Москве, завершилась со счетом 2:0.

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Героем встречи стал нападающий красно-белых Зе Луиш, который оформил дубль (15-я и 74-я минуты).

Таким образом, «Спартак» после четырех туров набрал 10 очков и вышел на первое место в турнирной таблице российской футбольной Премьер-лиги (РФПЛ). «Краснодар», в активе которого 7 очков, пока расположился на 4-й позиции.

Российская Премьер-лига. 4-й тур.

«Спартак» (Москва) — «Краснодар» (Краснодар) — 2:0.

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