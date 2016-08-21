Брюссель, 21 августа, 2016, 20:16 — ИА Регнум. Безвизовый режим между ЕС и Турцией может быть введен уже с 1 октября 2016 года, если Анкара выполнит все необходимые условия — прекратит массовые аресты и изменит антитеррористическое законодательство. Об этом, как передает «МИР 24», заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

William John Gauthier Виза

«Это может быть введено 1 октября, только если все требования будут выполнены, — подчеркнул он. — Террористическое законодательство не может использоваться для того, чтобы сажать в тюрьму интеллектуалов, генералов, журналистов и ученых».

При этом Юнкер добавил, что в противном случае властям Турции придется объяснить жителям страны, «почему турецкий народ не может свободно ездить в Европу».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2016 года между Анкарой и Брюсселем было подписано миграционное соглашение. Согласно его условиям, Турция обязуется возвращать на свою территорию всех мигрантов и беженцев, нелегально прибывающих в Евросоюз. В обмен на помощь в разрешении миграционного кризиса власти Турции получили финпомощь, с Анкарой также возобновлялись переговоры о либерализации визового режима и ее членстве в составе ЕС.

Процесс введения безвизового режима остановился ввиду ряда действий со стороны властей Турции, в частности, отказа от внесений изменений в антитеррористическое законодательство, которое в Брюсселе считают слишком широким.

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