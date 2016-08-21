Москва, 21 августа, 2016, 20:16 — ИА Регнум. Британская Independent переживает за психическое состояние и моральный дух англичанина Себастьяна Коу, президента Международной легкоатлетической федерации, которому безуспешно пытается дозвониться многократная рекордсменка мира по прыжкам с шестом Елена Исинбаева.

Юрий Пименов. Ожидание. 1959

«Сразу после своего спорного избрания в состав Международного Олимпийского Комитета, Исинбаева начала буквально осаждать лорда Коу своими звонками. Обретенный статус члена МОК подтолкнул ее к мысли, что теперь она может атаковать доклад о российской системе допинга, оглашенный накануне Игр канадским юристом Ричардом Маклареном и главу ИААФ», — отмечает издание, подчеркивающее, что мистер Коу героически не берет трубку, когда видит, что звонок идет от Исинбаевой.

«Елена поблагодарила президента МОК Томаса Баха за то, что он не отстранил от участия в Олимпиаде российскую сборную в целом, но выразила при этом неудовольствие тем, что ей, Исинбаевой, не разрешили выступить на соревнованиях в Рио. По мнению спортсменки, в секторе прыжков с шестом в ее отсутствие велась борьба только за второе место — россиянка считает, что она была настолько хорошо готова к соревнованиям, что никто не смог бы ее опередить», — рассказывает бразильский корреспондент газеты Иан Херберт.

«Исинбаева собирается возглавить также российскую федерацию легкой атлетики, — с дрожью в голосе раскрывает планы двукратной олимпийской чемпионки Иан. — С учетом ее едких взглядов на доклад Макларена и в отношении ИААФ в целом, международную федерацию могут ожидать трудные времена».

В завершение материала корреспондент, правда, показывает, что Исинбаева сменила гнев на милость и, возможно, все еще будет хорошо.

«Едва приехав в Бразилию, Елена заявила, что никогда и никому не простит своего необоснованного и несправедливого отстранения от соревнований. Однако некоторое время спустя она заявила, что «если Коу полагает, что проступил правильно, то Бог ему судья и это решение — на совести Себастьяна», но она просто хотела бы, чтобы президент ИААФ высказал ей в глаза все свои претензии. Российские журналисты приветствовали Исинбаеву на пресс-конференции, аплодировали ей и вручили букет цветов».