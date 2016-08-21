Минск, 21 августа, 2016, 20:10 — ИА Регнум. В августе 1991 года государственный переворот в СССР осуществили президент РСФСР Борис Ельцин и подчинённый ему Верховный Совет РСФСР, а Государственный комитет по чрезвычайному положению СССР (ГКЧП) пытался спасти страну законными методами. Об этом говорится в принятом 18 августа заявлении белорусского Республиканского общественного объединения «За Союз и коммунистическую партию Союза» (РОО СКПС) «О 25 годовщине ГКЧП».

Кузьма Петров-Водкин. Тревога (фрагмент). 1934

«Высшие государственные должностные лица Советского Союза прибегли к объявлению чрезвычайного положения как к способу спасения общей Родины советских людей, являвшейся централизованной социалистической федерацией (СССР), от намеченного Горбачёвым её превращения в аморфную децентрализованную и потому ослабленную буржуазную конфедерацию под названием «Союз Суверенных Государств» (ССГ). Они стремились предотвратить подписание соответствующего новоогарёвского Союзного договора, которое намечалось на 20 августа», — констатировали авторы обращения.

Они отметили, что подписание новоогарёвского документа удалось сорвать, однако «деформированный» за постсталинский период Советский Союз спасти не удалось. Члены ГКЧП не порвали с главой КПСС и первым (и последним) президентом СССР Михаилом Горбачёвым, «не проявили решимости поднять Советский народ на спасение своего общего Отечества как социалистической федерации от горбачёвского диверсионного плана его замены». Они также не выполнили предъявленное им требование Олега Шенина «от имени ЦК КПСС силой пресечь ельцинский разрушительный сепаратизм, вообще поставивший под вопрос дальнейшее существование СССР как единого государства Советского народа».

«Как общеизвестно, ельцинский план был 8 декабря 1991 года полностью реализован: Беловежскими соглашениями, подписанными тогдашними в Вискулях главами трёх республик из 15-ти (Ельцин — Россия, Кравчук — Украина, Шушкевич — Белоруссия), СССР был преступно, по согласованию с США заменён Содружеством независимых государств (СНГ), которое вообще не являлось и не является государством, — отметили белорусские коммунисты. — Среднее и старшее поколение советских людей помнит прямую трансляцию по телевидению трагического факта совместного устного доклада Горбачёва и Ельцина президенту США о прекращении существования Советского Союза как геополитической реальности».

РОО СКПС констатировало: «В августе 1991 года ГКЧП был лживо обвинён в государственном перевороте, его члены арестованы вместе с О.С.Шениным, президент России Б.Н. Ельцин и подчинённый ему Верховный Совет РСФСР действительно осуществили в Москве государственный переворот — правобуржуазный, компрадорский, в тесном соучастии с военно-политической элитой США».

По мнению белорусских коммунистов, из-за переворота уже в 1991 году произошло разрушение государственных структур Союза ССР, а завершился «в октябре 1993 года расстрелом Верховного Совета РСФСР и полной заменой российской социалистической Конституции другой Конституцией, ныне действующей буржуазной Конституцией, которая, кстати, не принята референдумом в декабре 1993 года, поскольку к избирательным урнам, вопреки официальным сообщениям, явились менее 50% избирателей».

Советский народ и многие другие народы мира стали жертвами Третьей мировой войны. «Таковы последствия для советских людей и всего человечества перестроечно-номенклатурной нерешительности ГКЧП и победы местных и зарубежных сил реакции над Советским Союзом, — заявили белорусские коммунисты. — И таков вывод: от преодоления разрушения государственных структур СССР зависит, продолжать ли человечеству быть на Планете или уйти в небытие в результате полномасштабной Третьей мировой войны с применением ядерного оружия вместе с развязывающей её мировой финансовой олигархией».

Как сообщало ИА REGNUM, 18 августа в минском «Доме Москвы» представители белорусской общественности обсудили причины появления и поражения ГКЧП. Представители общественных объединений Белоруссии, а также научной и творческой интеллигенции приняли обращение к президентам Белоруссии Александру Лукашенко и России Владимиру Путину, призвав снять преграды на пути ускорения строительства Союзного государства.