Москва, 21 августа, 2016, 19:54 — ИА Регнум. «Президент России Владимир Путин сегодня выразил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану свое стремление к укреплению сотрудничества в борьбе с терроризмом, осудив теракт, происшедший прошлой ночью на курдской свадьбе на юго-востоке Турции и унесший жизни 50 человек, — пишет La Vanguardia, первой из испанских газет реагируя на новость. — Путин подчеркивает свою готовность укреплять любые меры в сотрудничестве по борьбе с терроризмом, о которых он договорился в ходе визита Эрдогана в Санкт-Петербург полторы недели назад».

kremlin.ru Эрдоган и Путин

Газета обращает внимание на то, что российский лидер «подчеркнул необходимость объединения усилий всего международного сообщества в борьбе против этого зла, акцентируя внимание на том, что терроризм не только не признает принципы регулирования общества, но и самые элементарные нормы человеческой морали».

Оба лидера, согласно замечаниям газетных экспертов, «фактически отказались от взаимных обвинений: Путин ранее объявлял, что Эрдоган поддерживает в Сирии джихадистов, а Эрдоган перестал указывать России на то, что она помогает курдам, доставляющим Турции много неприятностей».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 августа на юге Турции в городе Газиантеп во время празднования свадьбы прогремел мощный взрыв. В результате инцидента погибли 50 человек. По предварительным данным, взрывное устройство привел в действие смертниц.