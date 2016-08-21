Рио-де-Жанейро, Бразилия, 21 августа, 2016, 19:49 — ИА Регнум. Сборная России досрочно гарантировала себе 4-ое место в неофициальном медальном зачете Олимпийских игр-2016 в Рио-де-Жанейро, благодаря победе российских спортсменок в художественной гимнастике в командном многоборье. Об этом сообщает «Р-Спорт».

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«После победы российской сборной по художественной гимнастике в групповых упражнениях на счету команды РФ стало 18 золотых, 17 серебряных и 19 бронзовых наград», — говорится в сообщении.

Таким образом, Россия стала недосягаемой для своего главного преследователя — команды Германии, в активе которой 17 золотых, 10 серебряных и 15 бронзовых медалей. Представительницы Германии могут лишь сравняться с РФ по количеству золотых медалей, а вот по числу серебряных и бронзовых наград они сильно уступают российским спортсменам.

Отметим, что возглавляет неофициальный медальный зачет сборная США (43 золотых, 37 серебряных и 37 бронзовых медалей), на втором месте расположилась Великобритания (27, 22, 17), на третьем — Китай (26, 18, 26).

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