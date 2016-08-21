Анкара, 21 августа, 2016, 19:18 — ИА Регнум. В аэропорту Анкары совершил вынужденную посадку пассажирский самолет Airbus A320, принадлежащий авиакомпании Qatar Airways. Об этом, как передает RT, сообщает авиационный портал AirLive.

Aero Icarus Самолёт Airbus A320

По предварительным данным, командир воздушного судна, выполнявшего рейс из Анкары в Доху, принял решение прервать полет из-за технической неисправности. Что именно произошло на борту самолета пока неизвестно.

В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.

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