Минск, 21 августа, 2016, 19:15 — ИА Регнум. Причины появления и поражения 25 лет назад Государственного комитета по чрезвычайному положению СССР (ГКЧП) обсудили 18 августа в Минске представители белорусской общественности, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В рамках мероприятия на тему «ГКЧП. Что это было?» выступили представители лево-патриотических и других общественных объединений Белоруссии, а также представители научной и творческой интеллигенции. Участникам были продемонстрированы короткометражные фильмы о жизни в СССР, также состоялось обсуждение причин кризисной ситуации и правомерность действий ГКЧП, последствий разрушения СССР. В ходе мероприятия было принято письмо, направленое президентам Белоруссии Александру Лукашенко и России Владимиру Путину.

По мнению авторов письма, непродолжительная деятельность и поражение ГКЧП остались в истории как «отчаянная попытка спасти в рамках советских законов Союз Советских Социалистических Республик как целостное государство Советского народа, включая народы Белоруссии, России и других союзных республик, избавить государство от грядущего гибельного разделения в угоду мировой финансовой олигархии».

«К сожалению, в силу нерешительности членов ГКЧП, далеко зашедшего перерождения Советского Союза и активных действий недругов СССР внутри страны и из-за рубежа попытка спасти общее государство советских людей тогда не удалась. Но жизнь властно требует возрождения их государственного единения как условия выживания в современном мире, сохранения и подъёма нашей общей цивилизации, — отметили авторы обращения. — Одной из форм на пути возрождения государственного единения явилось подписание президентами Белоруссии и России Договора о создании Союзного государства (8 декабря 1999 года) с сохранением, как и раньше, суверенитета республик».

Образованию Союзного государства предшествовали 8 лет поисков способов единения народов не только Белоруссии, России, но и всего «советского народа, какое в результате августовского переворота 1991 года было разрушено в Вискулях 8 декабря 1991 года вопреки воле советских людей, предельно ясно выраженной на Всесоюзном референдуме 17 марта 1991 года — продолжать осуществлять свой суверенитет, жить, развиваться и защищаться вместе в составе СССР, а не вне его в разрозненном и ослабленном состоянии», отметили представители белорусской общественности.

Они констатировали отсутствие ныне существовавшей в СССР степени государственного единения, которая обеспечивала быстрый рост могущества союзного государства и благосостояния людей и, по мнению подписантов обращения, не достигнута до сих пор. По их мнению, Союзное государство сдерживается в развитии, а другие формы интеграции — Евразийский союз, ОДКБ и СНГ «важны, но не являются тем союзом, какой способен в наибольшей степени ответить судьбоносным вызовам современности».

«Договор о создании Союзного государства Белоруссии и России осуществляется недопустимо медленно, с нарушением сроков, предусмотренных Программой действий по его реализации, хотя Союзный договор уже продемонстрировал свою целесообразность в виде существенного продвижения вперёд при совместном решении многих общих проблем, особенно в области экономической, социальной, оборонной, научно-технической и т.д., — сказано в обращении. — Задержка полной реализации Договора о создании Союзного государства не позволяет сделать его привлекательным для присоединения к Договору остальных республик бывшего СССР».

Постсоветские республики рискуют потерять независимость из-за разрозненности, считают представители белорусской общественности. Они обратили внимание на трагический опыт Югославии, Ливии, Ирака, Афганистана, Сирии и Украины. Также обращено внимание на опасность, вызванную размещением группировок НАТО у границ Союзного государства.

«Украина также стремится в НАТО, т. е. образовался своеобразный белорусский выступ на западном направлении. К тому же, по обнародованным данным о структурах управления НАТО и ОДКБ, степень мобильности и управляемости в системе НАТО выше, чем в ОДКБ. А из истории известно, что там, где объединенные вооруженные силы разных стран имели единое командование, успех неизменно был на их стороне. Все это говорит о том, что в вопросах нашей совместной безопасности есть проблемы, которые легче решить в рамках Союзного государства», — сказано в обращении к Лукашенко и Путину.

Президентов России и Белоруссии призвали принять «срочные меры для полной реализации Договора о создании Союзного государства Белоруссии и России, для окончательного согласования и принятия республиканскими референдумами Конституционного акта Союзного государства, введения единой валюты с учётом суверенных прав союзных республик и осуществления всех других принципиальных договорённостей».

«Мы не видим существенных препятствий для того, чтобы окончательный вариант Конституционного акта был согласован уже к 8 декабря 2016 года, а 2017 год стал годом полной реализации Договора о создании Союзного государства. Мы уверены, что в результате уже в ближайшее время к Союзному государству присоединятся и другие республики бывшего СССР», — сказано в документе.