Киев, 21 августа, 2016, 18:34 — ИА Регнум. Активист Роман Рословцев оказался «известным российским писателем», который попросил политического убежища на Украине. Об этом сообщает Интернет-издание Hromadske.ua со ссылкой на самого Рословцева.

George Hodan Неизвестный писатель

«Причина, почему я решил просить убежища в Украине — невозможность продолжать протестную деятельность в России», — сказал активист.

При этом молодой человек добавил, что с официальным обращением в Миграционную службу Украины он придет в понедельник 22 августа.

21 августа украинские СМИ со ссылкой на Госпогранслужбу Украины сообщили, что некий «известный российский писатель» при прохождении пограничного контроля в пункте пропуска «Новые Яриловичи» (украино-белорусская граница) якобы попросил политического убежища на Украине. Причина, по которой мужчина попросил убежища — это якобы имевшее место «политическое преследование» в России.

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