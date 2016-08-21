Минск, 21 августа, 2016, 18:16 — ИА Регнум. С 23 по 27 августа в Белоруссии пройдет очередное учение с Миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство-2016», которое призвано стать важным звеном совместной оперативной и боевой подготовки различных компонентов силовой составляющей ОДКБ в текущем году. Об этом ИА REGNUM сообщил пресс-секретарь организации Владимир Зайнетдинов.

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Участие в учении примут более 1 тыс. офицеров и солдат-миротворцев из состава вооруженных сил, внутренних войск и полиции всех шести государств — членов ОДКБ (Армения, Белоруссия, Киргизия, Казахстан, Россия и Таджикистан), а также более 500 единиц авиационной, бронетанковой и автомобильной техники.

«Это плановое, пятое по счету, миротворческое учение ОДКБ пройдет на этот раз в районе города Барановичи на территории Белоруссии на военном полигоне «Обуз-Лесновский». Официальная легенда учения — «Подготовка и ведение операции по поддержанию мира Коллективными миротворческими силами (КМС) ОДКБ», — рассказал Зайнетдинов. — Однако замысел учения предусматривает отход от привычных шаблонов и отработку ряда полезных новаций, которые отражают обновленные способы выполнения миротворческих задач в ходе проведения современных комплексных операций по поддержанию мира (ОПМ)».

КМС ОДКБ впервые получат мандат Совбеза ООН и будут действовать в кризисном регионе во взаимодействии с миссией ООН. Совершенствование миротворческого ресурса ОДКБ не остается без внимания представителей других международных организаций.

На учения приглашены представители Секретариата ООН и Международного Комитета Красного Креста, отметил Зайнетдинов. На заключительном этапе учения в нем примут участие генеральный секреталь ОДКБ Николай Бордюжа, постпред РФ при НАТО Александр Грушко, представитель Минобороны Сербии Дамир Арсениевич и ряд других официальных лиц.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Минобороны Белоруссии информировало о прибытии 16 августа в Брестскую область на аэродром Барановичи воинского контингента России с целью участия в учении миротворцев «Нерушимое братство-2016». В Белоруссии российских солдат приняли хлебосольно.