Берн, 21 августа, 2016, 17:53 — ИА Регнум. Сессия Международного олимпийского комитета (МОК) в воскресенье, 21 августа, проголосовала за вступление известной российской спортсменки Елены Исинбаевой в состав организации. Как сообщает НТВ, за включение Исинбаевой в состав МОК проголосовали 45 членов сессии, 23 — выступили против, еще двое воздержались.

rusathletics.com Елена Исинбаева

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 августа представитель Международного олимпийского комитета по юридическим вопросам Николь Хоеверц заявила, что двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева была выбрана в комиссию спортсменов МОК. По ее словам, срок мандата известной спортсменки из РФ составит 8 лет.

Напомним, Елену Исинбаеву в числе всех российских легкоатлетов, решением Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), не допустили до участия в летних Играх в Бразилии, обвинив всю Всеросийскую федерацию легкой атлетики в нарушениях антидопинговых правил.