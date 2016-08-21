МОК утвердил Исинбаеву в качестве члена организации
Берн, 21 августа, 2016, 17:53 — ИА Регнум. Сессия Международного олимпийского комитета (МОК) в воскресенье, 21 августа, проголосовала за вступление известной российской спортсменки Елены Исинбаевой в состав организации. Как сообщает НТВ, за включение Исинбаевой в состав МОК проголосовали 45 членов сессии, 23 — выступили против, еще двое воздержались.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 августа представитель Международного олимпийского комитета по юридическим вопросам Николь Хоеверц заявила, что двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева была выбрана в комиссию спортсменов МОК. По ее словам, срок мандата известной спортсменки из РФ составит 8 лет.
Напомним, Елену Исинбаеву в числе всех российских легкоатлетов, решением Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), не допустили до участия в летних Играх в Бразилии, обвинив всю Всеросийскую федерацию легкой атлетики в нарушениях антидопинговых правил.