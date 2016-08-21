Борец Рамонов вышел в финал ОИ-2016 в Рио
Рио-де-Жанейро, Бразилия, 21 августа, 2016, 17:20 — ИА Регнум. Российский борец вольного стиля Сослан Рамонов, выступающий в весовой категории до 65 кг, пробился в финал турнира на Олимпийских играх-2016 в Рио-де-Жанейро. В полуфинале спортсмен из РФ оказался сильнее представителя Узбекистана Ихтиера Наврузова.
Александр Фальгьер. Борьба (фрагмент). 1875
Таким образом, борец Рамонов станет обладателем как минимум серебряной награды летней Олимпиады-2016.
Отметим, что в решающем поединке российский спортсмен встретиться с представителем Азербайджана Тогрулом Асгаровым.
ОИ-2016. Борьба. Мужчины.
Сослан Рамонов (Россия) — Ихтиер Наврузов (Узбекистан) — 18:7.
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