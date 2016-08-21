Рио-де-Жанейро, Бразилия, 21 августа, 2016, 17:20 — ИА Регнум. Российский борец вольного стиля Сослан Рамонов, выступающий в весовой категории до 65 кг, пробился в финал турнира на Олимпийских играх-2016 в Рио-де-Жанейро. В полуфинале спортсмен из РФ оказался сильнее представителя Узбекистана Ихтиера Наврузова.

Александр Фальгьер. Борьба (фрагмент). 1875

Таким образом, борец Рамонов станет обладателем как минимум серебряной награды летней Олимпиады-2016.

Отметим, что в решающем поединке российский спортсмен встретиться с представителем Азербайджана Тогрулом Асгаровым.

ОИ-2016. Борьба. Мужчины.

Сослан Рамонов (Россия) — Ихтиер Наврузов (Узбекистан) — 18:7.

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