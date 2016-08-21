Хельсинки, 21 августа, 2016, 17:00 — ИА Регнум. Почти 5,5 тыс. финских фермеров получат денежную помощь от правительства размером 15 млн евро. Как сообщает финский национальный вещатель Yle, данные субсидии являются частью так называемого «кризисного пакета», направленного на поддержку сельхозпроизводителей.

Алексей Степанов. Коровы на водопое. 1908

Власти окажут финансовую помощь, в первую очередь, тем хозяйствам, которые были недавно учреждены или инвестировали в свое производство. Такие фермы сейчас находятся в серьезных долгах.

Напомним, что в Финляндии из-за российского продуктового эмбарго снижаются доходы фермеров. В 2015 году они сократились на 40% — это самое большое падение показателя среди стран Евросоюза. По данным Центральной организации сельхозпроизводителей Финляндии (MTK), доход финских фермеров упал с 16,9 тыс. евро (2014 год) до 9,7 тыс. евро (2015 год).

Отметим, по мнению экспертов торгового представительства РФ в Финляндии, финская молочная промышленность больше всего пострадала от российского продовольственного эмбарго. До введения ограничений со стороны РФ поставки молочной продукции в Россию росли. В структуре финского продовольственного экспорта в Россию молочная продукция составляла 93,1% «запрещёнки» (47,7% — сыры и творог, 26,1% — сливочное масло, 19,4% — молоко, кефиры, йогурты, сыворотка). Удельный вес товарных позиций, запрещённых к ввозу в РФ, на момент введения эмбарго составлял около 0,6% финского экспорта в целом и 7% экспорта товаров в Российскую Федерацию в годовом исчислении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте этого года финские фермеры провели в Хельсинки протестную демонстрацию на тракторах. Аграрии потребовали от правительства возместить убытки от российского продовольственного эмбарго. «ЕС должен восстановить хорошие экономические отношения с Россией», — заявили в MTK.