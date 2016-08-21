Анкара, 21 августа, 2016, 16:53 — ИА Регнум. Террористу-смертнику, устроившему взрыв на свадьбе в турецком городе Газиантеп, было от 12 до 14 лет. Об этом, как передает агентство Anadolu, заявил президент страны Реджеп Таийп Эрдоган, комментируя ход расследования теракта.

pexels.com Подросток

«В результате совершенного накануне (20 августа) в квартале Шахинбей во время свадебной церемонии самоподрыва смертника в возрасте 12−14 лет, по предварительным данным ранения получили 94 человека, — уточнил глава государства. — По последним данным, в больницах находятся 69 пострадавших. Состояние 17 из них оценивается как тяжелое».

При этом Эрдоган добавил, что в результате кровавой акции погибли более 50 человек.

«Мы вместе должны проявить единение и солидарность в борьбе со злом терроризма, — сказал президент Турции. — Для нас не имеет значения, откуда исходит терроризм».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 августа в городе Газиантеп на юге Турции во время празднования свадьбы прогремел мощный взрыв. Смертник привел бомбу в действие, когда участники торжества поздравляли новобрачных.

Ответственность за кровавую атаку пока не взяла на себя ни одна из террористических организаций.

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