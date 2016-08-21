Москва, 21 августа, 2016, 16:48 — ИА Регнум. Испанская El País посвятила большой материал 25-й годовщине августовского путча в Москве, снабдив его броским заголовком «Россия забыла об агонии СССР, но не забыла о своих имперских устремлениях»

Андрей Рябушкин. Ожидают выхода царя. 1901

«Преобладающим чувством у россиян в те августовские дни 1991 года было ощущение необходимости борьбы за свободу, — пишет московский корреспондент издания Пилар Бонет. — С течением времени все изменилось. Теперь большинство считает распад СССР, последовавший за неудавшимся путчем, геополитической трагедией».

Испанская журналистка напоминает, что «президент России Владимир Путин назвал в 2005 году распад Советского Союза величайшей катастрофой ХХ века. И подчеркнул, что особенно сильно эта драма сказалась на русских, живших в отделившихся республиках — десятки миллионов человек в одночасье они оказались иностранцами на родной земле».

Корреспондент обращает внимание на данные Левада-центра, свидетельствующие о том, что 48% россиян сегодня не помнят, что произошло в августе 1991, 35% уверены, что переворот был лишь эпизодом борьбы за власть, 30% назвали его трагическим событием и лишь 8% оценили его, как победу демократической революции.

«Согласно сегодняшней идеологической установке Кремля, девяностые годы прошлого века (при Ельцине) были периодом унижения и развала страны, и только с приходом к власти Владимира Путина начался процесс постепенного ее восстановления», — пишет Пилар Бонет.

«Совпадение это или нет, но именно в день 25-летия попытки переворота Владимир Путин в Симферополе, столице Крыма, открывает памятник царице Екатерине II, императрице, завоевавшей Крымский полуостров в 1783 г. — размышляет автор. — Памятник является точной копией того, что был здесь построен в XIX веке и заменен во времена СССР скульптурной композицией, посвященной коммунистическим лидерам, в том числе и Ленину. В нынешние времена статуи царей снова вошли в моду: в Москве планируют установить памятник князю Владимиру, крестившему Русь, в Орле — Ивану Грозному». Автор статьи приходит к выводу, что Россия вспомнила о своей имперской сущности, поскольку «вновь пытается ее сколотить под видом СНГ и Евразийского союза, укрепляя связи с такими постсоветскими государствами, как Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия».