Москва, 21 августа, 2016, 16:36 — ИА Регнум. Глава Российской Федерации Владимир Путин направил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану телеграмму с соболезнованиями в связи с крупным терактом в Газиантепе (юг Турции), сообщает пресс-служба Кремля.

L.C. Nøttaasen Траур

«Злодеяние, совершённое в разгар свадебного торжества, потрясает своей жестокостью и цинизмом, — говорится в послании российского лидера. — Мы в очередной раз убедились, что терроризм не признает не только законов цивилизованного общества, но и самых основных норм человеческой морали».

При этом Путин добавил, что власти РФ готовы к наращиванию антитеррористического сотрудничества с партнерами из Турции, в том числе в рамках договоренностей, достигнутых в Санкт-Петербурге.

«Путин передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим», — отмечается в телеграмме.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 августа на юге Турции в городе Газиантеп во время празднования свадьбы прогремел мощный взрыв. В результате инцидента погибли 50 человек. По предварительным данным, взрывное устройство привел в действие смертниц.

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