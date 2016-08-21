Калуга, 21 августа, 2016, 16:23 — ИА Регнум. Восемь человек вышли сегодня, 21 августа, в Калуге на пикет «Дал шлепок своему ребенку — уголовная статья, ударил чужого — штраф!». Участники акции, организованной региональным отделением Общероссийской общественной организации защиты семьи «Родительское Всероссийское Сопротивление», выступают против ювенального закона № 323, ставящего, по их мнению, российскую семью в дискриминированное положение. Свое согласие сторонники акции могли высказать, оставив подпись под Открытым письмом президенту России Владимиру Путину.

Рембрандт. Святое семейство и ангелы (фрагмент). 1645

Как рассказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM один из организаторов пикета Михаил Антонюк, разрешенный городской управой пикет проходит в калужском сквере Воронина. Общественники призывают горожан не допустить внедрения в стране ювенальных норм, которые «фактически реализуют самые жесткие требования «Стратегии Совета Европы по правам детей» и которые Россия осознанно не подписывала по причине противоречия этих требований Конституции РФ и нашим традиционным ценностям».

Организаторы акции напомнили, что 14 июля 2016 года, несмотря на протестные акции родительской общественности и многочисленные публикации в СМИ, вступил в силу закон № 323, санкционирующий «посадки» родителей за воспитательный шлепок ребенку.

Кроме того, вопреки протестам родительской общественности, Госдума еще в декабре 2014 года одобрила законопроект ФЗ-442 «О соцобслуживании населения в РФ». По мнению общественников, представители российского ювенального лобби под предлогом «заботы о неблагополучных семьях» пропихнули возможность устанавливать по отношению к семьям режим «социального сопровождения» без согласия самих граждан и без права отказа от этой «услуги», то есть, полного и безоговорочного контроля над жизнью семьи.

«Таким образом, на высшем законодательном уровне в стране, формируется ювенальная антисемейная система по западному образцу, согласно которой традиционные, от веку сложившиеся в России методы воспитания детей квалифицируются как «нарушение прав ребенка», с его последующим изъятием у родителей, а сама семья, со всей ее сложной, многообразной палитрой взаимоотношений между близкими людьми представляется «рассадником» потенциальных уголовников», — отметили организаторы пикета.