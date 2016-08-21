Лас-Вегас, США, 21 августа, 2016, 16:16 — ИА Регнум. Американский боец смешанных единоборств Нейт Диас прокомментировал проигрыш представителю Ирландии Конору Макгрегору в поединке-реванше, который состоялся 20 августа в рамках UFC 202 в Лас-Вегасе (США).

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«Я ни секунды не думал, что проиграл поединок, — цитирует Диаса «Чемпионат». — Я думаю, что он хорошо побегал. В прежние времена, я думаю, с него бы за это сняли очки. Я чувствую, что с него должны были снять очки».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 августа действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полулегкой весовой категории ирландский боец Конор Макгрегор по очкам переиграл представителя США Нейта Диаса в поединке-реванше в Лас-Вегасе.

Таким образом, ирландский спортсмен взял реванш за сенсационный проигрыш в марте 2016 г.

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