Вашингтон, 21 августа, 2016, 16:02 — ИА Регнум. Новый командующий войсками США в Сирии и Ираке генерал Стивен Таунсенд заявил, что Вашингтон предупредил Москву и Дамаск о том, что им следует воздержаться от ударов по сирийским территориям, на которых дислоцируется американский спецназ. Об этом сегодня, 21 августа, сообщает CNN.

Ben Watson Спецназ США

Таунсенд заявил, что американская сторона проинформировала российских и сирийских военных о том, где в Сирии находится американский спецназ. «Я лишь скажу, что мы будем защищаться, если почувствуем угрозу», — добавил он.

Напомним, накануне Пентагон заявил, что сирийские ВВС нанесли серию авиаударов в районе города Эль-Хасака, где находятся позиции курдских сил самообороны, союзные США. Однако, сирийские военные заявили, что боевые самолеты ВВС Сирии хотели лишь пересечь воздушное пространство над Эль-Хасакой и никаких авиаударов не наносили.

Тем не менее США раструбили на весь мир, что отправили в район Эль-Хасаки свои F-22, чтобы отогнать сирийские самолеты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, США не имеют официального разрешения от законного сирийского правительства на пребывание своих военных на сирийской территории. Тем не менее США фактически вторглись в Сирию, отправив туда свой спецназ. ВВС США регулярно нарушают воздушное пространство Арабской республики.