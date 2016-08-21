Киев, 21 августа, 2016, 15:44 — ИА Регнум. Некий «известный российский писатель» якобы попросил политического убежища на Украине. Об этом сегодня, 21 августа, сообщают украинские СМИ со ссылкой на Госпогранслужбу Украины.

geralt Неизвестный известный писатель

Сообщается, что некий «известный российский писатель» при прохождении пограничного контроля в пункте пропуска «Новые Яриловичи» на украино-белорусской границе, попросил политического убежища.

Причина, по которой этот «известный российский писатель» попросил убежища — это якобы имевшее место «политическое преследование» в России. В настоящее время этот писатель находится в украинской миграционной службе.

Гражданин России написал заявление в Черниговский пограничный отряд с просьбой предоставить ему статус беженца на территории Украины в связи с политическим преследованием в России, сообщает Госпогранслужба Украины.

О ком именно идет речь, не уточняется.