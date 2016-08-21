Франкфурт-на-Майне, Германия, 21 августа, 2016, 14:56 — ИА Регнум. На борту пассажирского самолета германской авиакомпании Lufthansa, совершавшего рейс из Франкфурта-на-Майне в Чикаго, произошло чрезвычайное происшествие. Об этом сегодня, 21 августа, сообщает германская авиакомпании в своем микроблоге в Twitter.

Andrew Thomas Самолёт компании Lufthansa

Сообщается, что пилоты приняли решение вернуться в международный аэропорт во Франкфурте-на-Майне после того, как на борту произошло чрезвычайное происшествие. Что именно произошло на борту лайнера не сообщается.

Самолет долгое время кружил над аэропортом, вырабатывая топливо, после чего совершил экстренную посадку.

Подробности произошедшего уточняются.