Калуга, 21 августа, 2016, 14:36 — ИА Регнум. Специалисты Обнинского научно-производственного предприятия «Технология» им. А.Г. Ромашина Калужской области спроектировали установку, которая позволила значительно повысить качество отражателей и рассеивателей аэродромных светосигнальных огней приближения и прожекторов, а также снизить затраты производства на 25% и энергозатраты на 30%.

Фото пресс-службы ОНПП «Технология» На взлетной полосе аэродрома

Как сообщили 21 августа корреспонденту ИА REGNUM на предприятии, внедрение новой технологии позволит увеличить выпуск полусфер для систем освещения аэродромов на 20%. В настоящее время ежегодно выпускается около 1500 изделий для систем аэродромного освещения.

Как отметили в компании, нововедение удалось благодаря усовершенствованию процесса моллирования — технологии формовки криволинейных изделий из нагретого листового стекла. Оригинальные инженерно-конструкторские решения — оснащение установки вакуумной системой и дополнительными тепловыми экранами — позволили исключить из технологического цикла процедуры корректировки положения стеклозаготовки, что в итоге, и повлияло на результат. Изобретение запатентовано Федеральной службой по интеллектуальной собственности Российской Федерации.