Москва, 21 августа, 2016, 14:13 — ИА Регнум. Российский банк «Хоум кредит» опроверг сообщения ряда СМИ о том, что одно из московских отделений банка подверглось ограблению. Об этом сегодня, 21 августа, сообщает телеканал RT.

Tobias ToMar Maier Грабитель

Напомним, ранее сегодня ряд СМИ со ссылкой на источник в столичной полиции сообщил, что на севере Москвы на улице Яблочкова вооруженный налётчик ограбил отделение банка «Хоум кредит» на 21 млн рублей.

Руководство банка «Хоум кредит» эту информацию опровергает. В заявлении банка сказано, что кредитной организации действительно было отделение на улице Яблочкова, но оно было закрыто год назад.