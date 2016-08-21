Вашингтон, 21 августа, 2016, 13:32 — ИА Регнум. В США 93-летний ветеран Второй мировой войны Эрни Эндрас бегом преодолел пространство своей страны от Тихого до Атлантического океана. Об этом сегодня, 21 августа, сообщают «Вести».

Andrés Nieto Porras Бегун

Эндрас стартовал 7 октября 2013 года в штате Калифорния, и финишировал на берегу Атлантического океана накануне 20 августа, 2016 года. Таким образом, ему понадобилось почти три года на то, чтобы в столь преклонном возрасте пересечь США бегом от океана до океана.

Ветеран бежал по три дня в неделю. За это время ему удавалось преодолеть около 30 километров.

Финишировал Эндрас в штате Джорджия, символически вступив ногой в воды Атлантического океана. На финише его сопровождали более двух тысяч граждан США.

Целью этого забега была благотворительность. На собранное в ходе марафона деньги Эндрас собирается перевезти из США во Францию один из немногих оставшихся на ходу американских десантных кораблей. На таким кораблях в годы Второй мировой войны американо-британская группа армий совершила самую большую в истории человечества десантную операцию — знаменитую Высадку в Нормандии, тем самым, наконец, открыв второй фронт против Третьего рейха.