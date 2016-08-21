Калуга, 21 августа, 2016, 13:14 — ИА Регнум. Музыкально-хореографической композицией «Россия — наш общий дом» 21 августа в калужском городе Малоярославец торжественно открылся областной фестиваль национальных культур, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Национальные куклы

По информации организаторов фестиваля, гости и участники праздника смогут увидеть концерт национальной песни, выступления музыкальных коллективов и исполнителей, выставку изделий мастеров национальных художественных промыслов на специализированной «Аллее ремесел», демонстрацию национальных костюмов и предметов быта с дегустацией блюд национальной кухни народов, проживающих на территории калужского региона. Также в рамках праздника состоятся показательные выступления по национальным видам спорта и играм. Мероприятия проходят на двух площадках — в физкультурно-оздоровительном комплексе «Планета Спорта» и районном Доме культуры.

Итоги фестиваля подведет музыкально-хореографическая композиция «Матушка-Россия» в исполнении всей участников праздника национальных культур. Лучшим участникам мероприятия вручат дипломы.

Напомним, фестиваль национальных культур Калужской области приурочен ко Дню Государственного флага Российской Федерации, который отмечается в России 22 августа.