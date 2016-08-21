В токийском аквапарке мужчина напал с ножом на молодых девушек
Токио, 21 августа, 2016, 11:57 — ИА Регнум. В токийском аквапарке Tokyo Summerland неизвестный, вооруженный холодным оружием, напал на посетителей. Об этом сегодня, 21 августа, сообщают местные СМИ.
Mr Seb
Нож
Сообщается, что мужчина с ножом ворвался в аквапарк и начал резать посетительниц. Ножевые ранения получили восемь молодых девушек.
После нападения преступник скрылся.
Японская полиция ведет розыск нападавшего. Также выясняется, каким образом мужчине удалось пронести нож в популярный в токийском пригороде аквапарк.