Вашингтон, 21 августа, 2016, 11:33 — ИА Регнум. Кандидат в президенты США от Республиканской партии, миллиардер Дональд Трамп обратился к афроамериканским гражданам США во время выступления перед избирателями городе Димондейл (штат Мичиган). Об этом сегодня, 21 августа, сообщает CNN.

Kheel Center Афроамериканцы

Во время выступления Трамп раскритиковал свою оппонентку Хиллари Клинтон и её Демократическую партию за то, что они рассчитывают на поддержку чернокожих избирателей как на само собой разумеющееся.

Трамп напрямую, как всегда эмоционально, обратился к афроамериканцам и напомнил статистку: «Вы живете в бедности, ваши школы плохи, у вас нет работы, 58% вашей молодежи — безработные. Да что, черт возьми, вам терять?».

Также республиканский кандидат обвинил Хиллари в том, что она планирует отдавать рабочие места беженцам и всяким эмигрантам, а не чернокожим гражданам США. Это делает афроамериканцев беженцами в своем собственном государстве, считает Трамп.

Поскольку законы жанра предвыборной борьбы требуют от Клинтон что-то ответить на критику со стороны Трампа, кандидат от демократов смогла выдавить из себя лишь очередное оскорбление: «Это настолько невежественно, что просто поражает», — написала Хиллари в своем Twitter.