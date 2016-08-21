Трамп – афроамериканцам: «Да что, черт возьми, вам терять?»
Вашингтон, 21 августа, 2016, 11:33 — ИА Регнум. Кандидат в президенты США от Республиканской партии, миллиардер Дональд Трамп обратился к афроамериканским гражданам США во время выступления перед избирателями городе Димондейл (штат Мичиган). Об этом сегодня, 21 августа, сообщает CNN.
Во время выступления Трамп раскритиковал свою оппонентку Хиллари Клинтон и её Демократическую партию за то, что они рассчитывают на поддержку чернокожих избирателей как на само собой разумеющееся.
Трамп напрямую, как всегда эмоционально, обратился к афроамериканцам и напомнил статистку: «Вы живете в бедности, ваши школы плохи, у вас нет работы, 58% вашей молодежи — безработные. Да что, черт возьми, вам терять?».
Также республиканский кандидат обвинил Хиллари в том, что она планирует отдавать рабочие места беженцам и всяким эмигрантам, а не чернокожим гражданам США. Это делает афроамериканцев беженцами в своем собственном государстве, считает Трамп.
Поскольку законы жанра предвыборной борьбы требуют от Клинтон что-то ответить на критику со стороны Трампа, кандидат от демократов смогла выдавить из себя лишь очередное оскорбление: «Это настолько невежественно, что просто поражает», — написала Хиллари в своем Twitter.