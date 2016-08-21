Калуга, 21 августа, 2016, 11:19 — ИА Регнум. «Калугаоблводоканал» сбрасывает в реку Ока сточные воды с превышением предельно допустимых норм концентрации веществ. Как сообщила 21 августа корреспонденту ИА REGNUM помощник прокурора Перемышльского района Калужской области Юлия Карташова, по нефтепродуктам сброс превышен в 3,2 раза, по фосфатам — в 73 раза, по аммонийному азоту — в 4,4 раза, а по нитритам — в 90 раз.

Clker-Free-Vector-Images Загрязнение воды

По ее словам, ситуацию не спасают даже очистные сооружения предприятия. Так, в ходе их осмотра было установлено, что сточные воды канализационной системы села Перемышль пройдя систему очистки, сбрасываются через сбросной коллектор (протяженностью около 3 км) в Оку. При этом, согласно информации министерства природных ресурсов, экологии и благоустройства Калужской области, разрешительная документация на сброс сточных вод в Оку у «Калугаоблводоканал» отсутствует.

Прокурор района внес в адрес и.о. генерального директора госпредприятия представление, возбуждено дело об административном правонарушении. Управление Росприроднадзора по Калужской области уже признало предприятие виновным в совершении правонарушения, назначен штраф.

Аналогичная ситуация отмечается и в Боровском районе. Там также проведена проверка по факту загрязнения реки Страдаловка канализационными стоками. По словам заместителя прокурора района Ирины Булейко, установлено, что сточные воды от части жилого сектора города Балабаново поступают в централизованную сеть водоотведения города и по самотечному коллектору должны направляться на канализационную насосную станцию, расположенную на улице Лесной. Во время выездной проверки оказалось, что в результате неисправности канализациолнной насосоной станции сточные воды выливались на рельеф местности и далее по уклону местности стекали по улице Нагорной села «Совхоз «Боровский» и далее попадали в Страдаловку.

Результаты анализов проб сточных свидетельствуют о превышении предельно допустимой концентрации по аммиаку в 5,8 раз, по нитрит-иону в 10,5 раз, по биохимическому потреблению кислорода более чем в два раза, что не соответствует гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод. По мнению прокурора, все это создает угрозу возникновения и распространения заболеваний. Прокуратура района возбудила в отношении заместителя главы администрации города Балабаново Сергея Галкина дело об административном правонарушении по ст. 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». Чиновник оштрафован постановлением Роспотребнадзора.