Афины , 21 августа, 2016, 11:18 — ИА Регнум. По заявлениям Эрдогана, финансовые потери, понесённые Турцией в результате российских санкций, превысили 14 млрд долларов, пишет греческое издание Δημοκρατία. Наибольшим потрясением стало снижение товарооборота и сокращение туристического потока из России. Одновременно с этим, Анкара с ужасом наблюдала, как сирийские курды открывают представительство в Москве, а их военный арсенал обогащается современными образцами оружия российского производства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эрдоган и сирийская «оппозиция»

Такое развитие событий, а также передвижение курдов по «курдскому коридору» при содействии России и США, вынудили Эрдогана решиться на грандиознейший кульбит всех времен и народов и по сути умолять Москву согласиться на перезагрузку двусторонних отношений. Анкара будет пытаться вернуть экономические отношения на докризисный уровень, а неприятные инциденты, наподобие сбитого российского бомбардировщика, предотвратит «красная горячая линия» между Генеральными штабами ВС России и Турции.

В стратегическом отношении, одной из наиболее важных задач является скорейшая реализация проекта строительства газопровода «Турецкий поток», который обеспечит поставки российского газа в Европу. Это аналог «Южного потока» — проекта, ставшего одной из главных причин, которые привели к смещению Костаса Караманлиса (премьер министр Греции и глава партии «Новая демократия» в 2004—2009 гг.). Если «Турецкий поток» в конечном итоге будет построен, тогда действительно можно говорить о геоэнергетическом перевороте, который в какой-то степени упраздняет интересы США на Украине. Проект газопровода, а также возведение АЭС в Мерсине, где генеральным подрядчиком выступает «Росатом», создают пространство для сотрудничества России и Турции в энергетическом секторе на высоком уровне и с важными политическими последствиями.

Общеизвестно, что так называемую «умеренную оппозицию» вооружает в числе прочих и Турция, и вполне возможно, что поставками занимается непосредственно элита турецкой армии — офицеры военного спецназа.

В Сирии Эрдоган получил и будет получать по зубам, поскольку решения о завтрашнем дне арабской республики принимаются там, где Анкара оказывается не у дел. Встреча Лаврова и Керри в Москве в ночь военного переворота в Турции не носила церемониальный характер. Так что, несмотря на петербургские встречные объятия, в Сирии Эрдогану не суждено избежать горькой чаши, резюмирует Δημοκρατία.