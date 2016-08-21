Москва, 21 августа, 2016, 10:55 — ИА Регнум. Вооруженный пистолетом налетчик ворвался в московское отделение банка «Хоум кредит», расположенное на северо-востоке столицы и похитил около 21 млн рублей. Об этом сегодня, 21 августа, сообщает телеканал RT со ссылкой на столичную полицию.

Jason Baker Ограбление банка

Сообщается, что около 19:00 накануне, 20 августа, в ОМВД от охранника отделения банка «Хоум кредит» поступило сообщение о нападении на банк.

Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что в 18:45 в помещение банка ворвался вооруженный неизвестный, и, угрожая пистолетом, вскрыл сейф, забрав около 21 млн рублей. Налетчик скрылся, по горячим следам его задержать не удалось.

По факту ограбления заведено уголовное дело. Правоохранители изучают записи камер видеонаблюдения.