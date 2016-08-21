Вашингтон, 21 августа, 2016, 10:35 — ИА Регнум. В американской тюрьме скончался музыкальный продюсер и создатель таких популярных групп, как Backstreet Boys, «N Sync и O-Town Лу Перлман, где он отбывал наказание за финансовые махинации. Об этом сегодня, 21 августа, сообщает телеканал RT.

AlexVan Тюрьма

Перлман создал звукозаписывающую компанию Trans Continental Records. Именно на базе этой компании появились популярные «бойз бэнды», такие, как Backstreet Boys. Впоследствии многие из подопечных Перлмана подали на него в суд за мошенничество и подделку подписей.

В 2007 году Перлман бежал из США от судебного преследования и укрылся на острове Бали. В США на него было заведено дело из-за финансовой пирамиды в $300 млн. Однако, власти Бали арестовали Перлмана и выдали США. Там он был приговорен к 25 годам тюрьмы.