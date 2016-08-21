Манила, 21 августа, 2016, 10:06 — ИА Регнум. Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил. что его страна может выйти из Организации Объединенных Наций, если Всемирная организация продолжит критику в адрес филиппинских властей по поводу борьбы с наркоторговлей. Об этом сегодня, 21 августа, сообщает телеканал RT.

titus_jr0 Флаг Филиппин

В ООН крайне обеспокоены ситуацией с борьбой против наркоторговли на Филиппинах. Дело в том, что президент Дутерте пришел к власти именно благодаря лозунгу бескомпромиссной борьбы с наркоторговлей.

В своей инаугурационной речи Дутерте заявил, что будет не только поддерживать тех, кто убьет наркоторговцев, но и премирует самых активных из них.

По приказу президента полиция начала антинаркотические рейды. Отряды дружинников с оружием в руках также патрулируют улицы и ловят наркоторговцев и связанных с ними людей.

И полицейским и дружинникам разрешено без суда и следствия отстреливать наркоторговцев, что они и делают. За несколько недель в стране убиты более 900 торговцев наркотиками и их клиентов. При этом, согласно статистике, лишь треть этих убийств — дело рук полицейских.

В ООН пришли в ужас от методов Дутерте. Заместитель директора азиатского отделения организации Human Rights Watch Фелим Клейн заявил, что выдача разрешений на отстрел наркодилеров и наркоманов говорит не только о бесчеловечности принятых Дутерте законов, но и о его неспособности обеспечить безопасность сограждан мирными средствами.

Эксперты ООН требуют от Дутерте прекратить бесконтрольный отстрел наркоманов и наркодилеров, так как отсутствуют полноценное следствие и суд.

Дутерте заявил, что смерти не связаны с действиями полиции и прежде чем ООН делает такие заявления, надо провести тщательное расследование, кто именно, когда и кого убил. Кроме того, Дутерте раскритиковал своего ближайшего союзника и патрона — США. Президент Филиппин считает, что ООН не выполняет возложенных на неё функций и «беспокоится о груде костей преступников».

«Не хочу вас оскорблять. Но возможно, нам придется попросту отделиться он ООН. Почему мы должны слушать этих глупцов?», — прямо сказал Дутерте.

Примечательно, что раньше Дутерте работал адвокатом, а потом был мэром южного города Давао.