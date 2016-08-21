Газиантеп, Турция, 21 августа, 2016, 09:46 — ИА Регнум. В Сети интернет появилась видеозапись с места взрыва в турецком городе Газиантеп.

Niklas Freidwall Взрыв

Напомним, в Газиантепе сегодня, 21 августа, прогремел мощный взрыв во время свадебного торжества. По последним данным погибли 30 человек, 94 получили ранения.

Власти провинции Газиантеп квалифицировали произошедшее, как теракт. По предварительным данным взрывное устройство привела в действие террористка-смертница.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что за терактом стоит запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство».