Лас-Вегас, США, 21 августа, 2016, 09:08 — ИА Регнум. Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полулегкой весовой категории ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор одолел американца Нейта Диаса раздельным решением судей в поединке-реванше, который состоялся накануне, 20 августа, в рамках UFC 202 в Лас-Вегасе (США). Об этом сегодня, 21 августа, сообщает ВВС.

pexels.com Борьба

Бой шел примерно на равных и оба бойца периодически захватывали инициативу. В первом и начале второго раунда Макгрегор доминировал. Однако, уже в конце второго и весь третий раунд преимущество было явно на стороне Диаса.

В четвертом раунде у Макгрегора открылось второе дыхание, и он обрушил на Диаса град точных ударов, пусть и не очень сильных, так как бойцы к тому времени очень устали. Пятый раунд прошел при небольшом преимуществе Диаса.

В итоге судьи присудили победу Макгрегору, тем самым обеспечив этим бойцам ещё одну очную встречу.

Для Макгрегора эта победа стала 20-й в карьере (17 нокаутом) при трех поражениях. Для Диаса это 11-е поражение при 19 победах (5 нокаутом).