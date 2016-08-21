Рио-де-Жанейро, Бразилия, 21 августа, 2016, 08:39 — ИА Регнум. Китайские волейболистки одержали победу в олимпийском турнире.

Михаил Гуревич. Волейбол. 1926

В финальном матче женская волейбольная сборная из КНР одолела сборную Сербии со счетом 3−1. Итог: у китаянок — золото, у сербок — серебро.

Бронзовую медаль получили американские волейболистки, которые в матче за третье место оказались сильнее волейбольной сборной Нидерландов.

Для китаянок это уже третье волейбольное «золото». Первый раз китайские волейболистки выигрывали Олимпиаду 1984 года, а затем 2004 года.

Что касается российских волейболисток, то они смогли пробиться в четвертьфинал олимпийского турнира, но там проиграли сборной Сербии со счетом 0−3.