Киев, 21 августа, 2016, 08:05 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом накануне, 20 августа, сообщает пресс-служба украинского президента.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Интересы Турции остались прежними

Сообщается, что в ходе телефонного разговора Порошенко выразил поддержку Эрдогану в связи с попыткой военного переворота, которая была предпринята группой турецких военных в ночь на 16 июля. Примечательно, что Порошенко выразил поддержку турецкому президенту лишь спустя месяц после критических для Эрдогана событий.

Напомним, что Эрдоган крайне болезненно воспринял то, что западные лидеры не выразили ему поддержки после попытки военного мятежа. При этом он был благодарен российскому лидеру Владимиру Путину, который практически сразу после мятежа выразил Эрдогану поддержку.

Также Порошенко выразил соболезнования в связи с недавними террористическими атаками на востоке Турции.

В свою очередь Эрдоган заверил Порошенко, что полностью поддерживает независимость и территориальную целостность Украины. Это касается и турецкого взгляда на статус Крыма, следует из сообщения пресс-службы Порошенко.

Кроме этого Эрдоган пообещал продолжить всестороннюю поддержку крымских татар