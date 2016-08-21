Газиантеп, Турция, 21 августа, 2016, 07:50 — ИА Регнум. Число жертв террористического акта в турецком городе Газиантеп возросло до 30. Об этом сегодня, 21 августа, сообщает ВВС со ссылкой на местные власти.

Kevin Gessner Траурные свечи

Ранее сообщалось о 22 погибших и 94 раненых.

Напомним, мощный взрыв прогремел в тот момент, когда большая группа людей вышла на улицу, отпраздновать бракосочетание. По предварительным данным, взрыв могла произвести террористка смертница.

Губернатор ила Газиантеп Али Йерликая квалифицировал произошедшее как «теракт».

Ответственность за теракт пока не взяла на себя ни одна группировка.

Тем не менее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что за терактом может стоять запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство».

Более того, Эрдоган заявил, что не видит разницы между ИГ, Рабочей партией Курдистана (РПК) и организацией исламского проповедника Фетуллаха Гюлена, который обвиняется в организации попытки госпереворота.