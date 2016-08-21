Рио-де-Жанейро, Бразилия, 21 августа, 2016, 07:39 — ИА Регнум. По итогам 15-го дня XXXI летних Олимпийских игр сборная России снова поднялась на четвертое место в общем неофициальном медальном зачете.

bykst Победители Олимпиады

Российские спортсмены завоевали четыре золотые и одну серебряную медали. Таким образом в общей копилке медалей у российской сборной 17 золотых, 17 серебряных и 19 бронзовых медалей.

Российский пятиборец Александр Лесун завоевал золотую медаль в современном пятиборье. Он набрал 1479 очков.

Борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев выиграл финальную схватку в весовой категории до 86 килограмм. Ему противостоял турок Селим Яшар, но Садулаев одолел его со счетом 5:0.

В художественной гимнастике в финале личного многоборья встретились две российские гимнастки — Маргарита Мамун и Яна Кудрявцева. Первая взяла «золото», вторая — «серебро».

В финальном матче олимпийского турнира по гандболу российские спортсменки победили сборную Франции со счетом 22:19. Это первая победа российских гандболисток на Олимпийских играх.