Олимпиада в Рио: некоторые итоги пятнадцатого олимпийского дня
Рио-де-Жанейро, Бразилия, 21 августа, 2016, 09:03 — ИА Регнум. В пятнадцатый день Олимпиады олимпийцы России завоевали пять медалей, четыре из которых золотые, а одна серебряная.
Золотые олимпийские медали завоевали российские гандболистки. В финальном матче они уверенно переиграли француженок. На Олимпиаде россиянки выиграли все игры. Это первые в истории золотые медали российских гандболисток на Олимпийских играх.
В индивидуальном многоборье в художественной гимнастике первенствовала россиянка Маргарита Мамун. Серебряная медаль досталась ещё одной россиянке Яне Кудрявцевой.
В соревнованиях по современному пятиборью золотую медаль для России завоевал. Александр Лесун.
Золотую медаль в соревнованиях по вольной борьбе в категории до 86 кг выиграл Абдулрашид Садулаев.
Золотые медали, завоёванные спортсменами разных стран в четырнадцатый день Олимпийских игр:
Бадминтон
Мужчины, одиночный разряд — Чэнь Лун, Китай.
Баскетбол
Женщины — сборная США.
Бокс
Женщины, 51 кг — Николь Адамс, Великобритания.
Мужчины, 56 кг Робейси Рамирес, Куба.
Мужчины, 75 кг — Арлен Лопес, Куба.
Борьба вольная
Мужчины, 86 кг — Абдулрашид Садулаев, Россия.
Мужчины, 125 кг — Таха Акгюль, Турция.
Велоспорт
Женщины, маунтинбайк, кросс — Йенни Риссведс, Швеция.
Водное поло
Мужчины — сборная Сербии.
Волейбол
Женщины сборная Китая.
Гандбол
Женщины сборная России.
Гольф
Женщины Пак Инби, Корея.
Гребля на байдарках и каноэ
Мужчины, байдарки-одиночки, 200 м — Лайем Хит, Великобритания.
Мужчины, (каноэ-двойки, 1000 м — Себастиан Брендель/Ян Вандрей, Германия.
Женщины, байдарки-четверки, 500 м — команда Венгрии.
Мужчины, байдарки-четверки, 1000 м — команда Германии.
Лёгкая атлетика
Женщины, прыжки в высоту — Рут Бейтиа, Испания.
Мужчины, метание копья — Томас Рёхлер, Германия.
Мужчины, 1500 м — Мэттью Сентровиц, США.
Женщины, 800 м — Кастер Семеня, ЮАР.
Мужчины, 5000 м — Мохаммед Фарах, Великобритания.
Женщины, 4×400 м эстафета — команда США.
Мужчины, 4×400 м эстафета — команда США.
Прыжки в воду
Мужчины, вышка 10 м — Чэнь Айсэнь, Китай.
Современное пятиборье
Мужчины — Александр Лесун, Россия.
Триатлон
Женщины — Гвен Йоргенсен, США.
Тхэквондо
Женщины, свыше 67 кг — Чжэн Шуинь, Китай.
Мужчины, свыше 80 кг — Радик Исаев, Азербайджан.
Футбол
Мужчины — сборная Бразилии.
Художественная гимнастика
Женщины, индивидуальное многоборье — Маргарита Мамун, Россия.
Медальный зачёт Олимпийских игр смотри здесь.