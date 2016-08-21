Рио-де-Жанейро, Бразилия, 21 августа, 2016, 09:03 — ИА Регнум. В пятнадцатый день Олимпиады олимпийцы России завоевали пять медалей, четыре из которых золотые, а одна серебряная.

stux Олимпиада в Рио-де-Жанейро

Золотые олимпийские медали завоевали российские гандболистки. В финальном матче они уверенно переиграли француженок. На Олимпиаде россиянки выиграли все игры. Это первые в истории золотые медали российских гандболисток на Олимпийских играх.

В индивидуальном многоборье в художественной гимнастике первенствовала россиянка Маргарита Мамун. Серебряная медаль досталась ещё одной россиянке Яне Кудрявцевой.

В соревнованиях по современному пятиборью золотую медаль для России завоевал. Александр Лесун.

Золотую медаль в соревнованиях по вольной борьбе в категории до 86 кг выиграл Абдулрашид Садулаев.

Золотые медали, завоёванные спортсменами разных стран в четырнадцатый день Олимпийских игр:

Бадминтон

Мужчины, одиночный разряд — Чэнь Лун, Китай.

Баскетбол

Женщины — сборная США.

Бокс

Женщины, 51 кг — Николь Адамс, Великобритания.

Мужчины, 56 кг Робейси Рамирес, Куба.

Мужчины, 75 кг — Арлен Лопес, Куба.

Борьба вольная

Мужчины, 86 кг — Абдулрашид Садулаев, Россия.

Мужчины, 125 кг — Таха Акгюль, Турция.

Велоспорт

Женщины, маунтинбайк, кросс — Йенни Риссведс, Швеция.

Водное поло

Мужчины — сборная Сербии.

Волейбол

Женщины сборная Китая.

Гандбол

Женщины сборная России.

Гольф

Женщины Пак Инби, Корея.

Гребля на байдарках и каноэ

Мужчины, байдарки-одиночки, 200 м — Лайем Хит, Великобритания.

Мужчины, (каноэ-двойки, 1000 м — Себастиан Брендель/Ян Вандрей, Германия.

Женщины, байдарки-четверки, 500 м — команда Венгрии.

Мужчины, байдарки-четверки, 1000 м — команда Германии.

Лёгкая атлетика

Женщины, прыжки в высоту — Рут Бейтиа, Испания.

Мужчины, метание копья — Томас Рёхлер, Германия.

Мужчины, 1500 м — Мэттью Сентровиц, США.

Женщины, 800 м — Кастер Семеня, ЮАР.

Мужчины, 5000 м — Мохаммед Фарах, Великобритания.

Женщины, 4×400 м эстафета — команда США.

Мужчины, 4×400 м эстафета — команда США.

Прыжки в воду

Мужчины, вышка 10 м — Чэнь Айсэнь, Китай.

Современное пятиборье

Мужчины — Александр Лесун, Россия.

Триатлон

Женщины — Гвен Йоргенсен, США.

Тхэквондо

Женщины, свыше 67 кг — Чжэн Шуинь, Китай.

Мужчины, свыше 80 кг — Радик Исаев, Азербайджан.

Футбол

Мужчины — сборная Бразилии.

Художественная гимнастика

Женщины, индивидуальное многоборье — Маргарита Мамун, Россия.

Медальный зачёт Олимпийских игр смотри здесь.