Мехико, 21 августа, 2016, 05:59 — ИА Регнум. Похитители в Мексике освободили шестерых человек, среди которых — сын наркобарона Хоакина Гусмана по прозвищу Коротышка Альфредо Гусман Салазар, сообщает газета Rio Doce со ссылкой на источники.

chap15 Похищение

Напомним, в ночь на 15 августа в мексиканском курортном городе Пуэрто-Вальярта вооружённые люди похитили из ресторана шесть человек. Позднее стало известно, что похищенными являются членами одной из преступных группировок и среди них находится сын известного наркобарона.

Информации о судьбе похищенных, мотивах преступников и конкретных криминальных сообществах, вовлечённых в инцидент, до настоящего времени не поступало.

Сам Хоакин Гусман с января этого года находится под стражей и ожидает экстрадиции в США. По информации правоохранительных органов, Коротышка являлся главой мексиканского наркокортеля, контролировавшего наркотрафик между Мексикой и югом Соединённых Штатов.

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